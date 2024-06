Casper Ruud se défait de Taylor Fritz et s'offre une revanche contre Novak Djokovic

Ruud, 7e mondial et tête de série N.7, a dû batailler en quatre sets 7-6 (8/6), 3-6, 6-4, 6-2 face à Fritz, 12e mondial et tête de série N.12, pendant 3 heures et 31 minutes. L'Américain, gêné par une douleur aux adducteurs dans le quatrième set, disputait son premier huitième de finale à la Porte d'Auteuil.

Le Norvégien va retrouver Novak Djokovic en quarts de finale pour la revanche de la finale de l'année dernière remportée par le Serbe. Le N.1 mondial s'en est sorti en cinq sets 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 et 4h39 de match contre l'Argentin Francisco Cerundolo, 27e mondial et tête de série N.23.