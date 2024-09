Collignon a eu "l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour gagner" en finale

"Fatalement, j'ai assez mal vécu cette finale, vu que j'ai perdu", a-t-il confié à Belga après sa défaite. "J'ai l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour gagner. J'avais les armes pour gagner. Ce qui a fait la différence, c'est l'agressivité. Je savais qu'il était très agressif et je lui ai un peu trop laissé la possibilité de développer le jeu qu'il aimait. Je n'ai pas su diriger les échanges comme il fallait. Et je n'ai pas bien servi non plus. Si j'y étais parvenu ne fût-ce qu'un minimum mieux, cela aurait pu changer la donne. Ce sera pour la prochaine fois."

"Le bilan est effectivement positif", a-t-il poursuivi. "J'ai battu de très bons joueurs et cela renforce ma confiance. Je sais que j'ai les armes pour aller plus haut, pour faire mal, et que le travail avec Steve va m'aider à devenir un meilleur joueur. Il me dit tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Et on peut dès lors directement y remédier. La combinaison fonctionne vraiment bien et me permet de bien progresser. Je vais être 164e demain et l'objectif pour la fin d'année est d'aller chercher le top 150."