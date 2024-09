Collignon a "pris énormément d'expérience" malgré la défaite pour ses grands débuts

"Je l'avais encore battu en finale du tournoi Challenger de Ludenscheid début août, mais le contexte ici était tout à fait différent", a expliqué Collignon à propos de son adversaire en conférence de presse après sa défaite. "Il a l'expérience de la Coupe Davis et je pense également que son jeu ressort mieux sur surface dure que sur terre battue. Il n'empêche, j'estime avoir livré un très bon match en termes de niveau de jeu. Pour mon baptême du feu en Coupe Davis, ce fut une belle prestation. J'ai prouvé, je crois, que je pourrais atteindre ce niveau dans le futur. J'ai pris énormément d'expérience et je suis prêt à rivaliser lors des prochains matches contre l'Italie et le Brésil."

À l'issue du double décisif, qui oppose Sander Gillé et Joran Vliegen à Wesley Koolhof et Botic van de Zandschulp, la Belgique aura en effet encore deux rencontres à jouer dans le groupe A de la Coupe Davis: face à l'Italie, samedi, puis contre le Brésil.