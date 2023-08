Coppejans en quarts de finale du double

Kimmer Coppejans (ATP 807 en double) et son partenaire taïwanais Tseng Chun-Hsin (ATP 565 en double) se sont qualifiés pour le deuxième tour (quarts de finale) du tournoi de tennis Challenger 125 de Saint-Marin, épreuve sur terre battue dotée de 145.000 euros, après leur victoire 6-4, 3-6, 10/3 contre le Suédois Dragos Nicolae Madaras (ATP 485 en double) et l'Australien Adam Taylor (ATP 256 en double). La rencontre a duré 1 heure et 20 minutes.