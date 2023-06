Coupe Davis: Kosmos réclame 50 millions de dollars à l'ITF

"Nous ne pouvons pas en dire plus en raison des restrictions de confidentialité", a-t-il ajouté.

"Nous pensons que ce que nous avons fait avec la Coupe Davis est un succès retentissant. Nous sommes arrivés avec une compétition qui était en déclin, qui était au plus bas. Et sur le plan sportif, économique et de l'audience, nous avons surtout redressé le tournoi", s'est défendu Piqué au quotidien madrilène.

"Nous avons quadruplé nos revenus en un an. Nous sommes passés de trois à quinze sponsors. Ce qui se passe, c'est qu'en 2020, le Covid arrive et change tout dans tous les sports", a-t-il analysé.

"En 2020, il n'y a pas eu de Coupe Davis, pendant une partie de 2021, elle s'est jouée à huis clos.... Le prix fixe que nous payions était hors du marché", insiste le patron de Kosmos en évoquant un versement de "40 millions par an".