Daria Kasatkina et Mirra Andreeva en finale pour un duel 100% russe

Daria Kasatkina (WTA 11) et Mirra Andreeva (WTA 19) s'affronteront en finale du tournoi WTA 500 de Ningbo, en Chine.

Dans ce tournoi disputé sur surface dure et doté de 922.573 dollars, Kasatkina, tête de série N.5, a profité de l'abandon de l'Espagnole Paula Badosa (WTA 14), tête de série N.8, qui avait perdu le premier set 6-4.

Kasatkina, qui vise son huitième titre WTA à 27 ans, a déjà remporté des titres à Eastbourne (Royaume-Uni, 2024), San Jose (États-Unis) et Granby (Canada, 2022), à Melbourne (Australie) et Saint-Pétersbourg (Russie, 2021), à Moscou (Russie, 2018) et à Charleston (États-Unis, 2017).

Andreeva, sensation du tennis russe et médaillée d'argent en double aux Jeux Olympiques de Paris cet été, compte un seul titre à son actif dans sa carrière : le WTA 250 de Iasi en Roumanie. Cette année, elle a également atteint les demi-finales de Roland-Garros mais a été éliminée par l'Italienne Jasmine Paolini.