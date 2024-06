Daria Kasatkina remporte le tournoi d'Eastbourne

La Canadienne Leylah Fernandez (WTA 30) et la Russe Daria Kasatkina (WTA 14/N.6) s'affrontaient, ce samedi, en finale du tournoi de tennis WTA 500 d'Eastbourne, épreuve sur gazon dotée de 922.573 dollars et dernière épreuve de préparation avant Wimbledon, qui débute lundi. C'est Kasatkina qui a remporté le tournoi, en deux sets 6-3, 6-4.

En demi-finale, Kasatkina avait écarté la récente finaliste de Roland-Garros, l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 7/N.3), en trois manches : 3-6, 7-5, 6-3.

La Russe de 27 ans remporte en Angleterre son premier tournoi de l'année, le septième de sa carrière, après avoir soulevé ses trophées à San Jose (États-Unis) et à Granby (Canada) en 2022, à Melbourne (Australie) et Saint-Pétersbourg (Russie) en 2021, à Moscou (Russie) en 2018 et à Charleston (États-Unis) en 2017. Elle s'est inclinée à dix reprises en finale, dont une fois à Eastbourne en 2021.