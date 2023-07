David Goffin battu par Borna Coric, la Croatie égalise avant le double mixte

La Belgique et la Croatie sont à égalité dans le premier match de poule de la Hopman Cup de tennis après la défaite de David Goffin contre Borna Coric jeudi à Nice en France. Goffin, 111e mondial, s'est incliné au super jeu décisif 6-3, 2-6, 10/4 contre Coric, 15e mondial. La rencontre a duré 1 heure et 34 minutes.

Dans le super jeu décisif, Goffin a réalisé un mini break pour mener 4-3 mais Coric a aligné sept points de suite pour mettre les deux équipes à égalité avant le double mixte entre Goffin et Elise Mertens et Coric et Donna Vekic.

Plus tôt jeudi, Mertens (WTA 30) avait mis la Belgique aux commandes après une victoire en deux sets 6-2, 6-2 contre Vekic (WTA 22).

Vendredi, la Belgique affrontera l'Espagne du numéro 1 mondial Carlos Alcaraz et de Rebeka Masarova, 72e mondiale.