David Goffin passe au deuxième tour

Après une interruption de plus d'une heure à cause de la pluie, le deuxième set a été plus disputé. Mené 6-5, Goffin a été breaké au plus mauvais des moments et Marozsan a égalisé à une manche partout.

Le N.1 belge a rapidement réagi dans le troisième set, signant un break d'entrée. Comme dans le premier set, le natif de Rocourt a mené 5-2 après un second break avant de reprendre un set d'avance. Il a ensuite déroulé dans le quatrième set pour valider sa qualification en 1 heure et 54 minutes.

Au deuxième tour, David Goffin défiera le qualifié chilien Tomas Barrios Vera (ATP 133) qui s'est imposé en quatre sets 7-6 (9/7-, 3-6, 6-3, 7-6 (7/2) contre l'Argentin Sebastian Baez (ATP 46).