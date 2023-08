Demi-finale pour Gillé-Vliegen: "Il fallait sortir le grand jeu dans les tie-breaks"

Sander Gillé (ATP 24) et Joran Vliegen (ATP 23) avaient le sourire jeudi après s'être qualifiés pour une nouvelle demi-finale en double au tournoi ATP 500 sur dur de Washington, doté de 2.013.940 dollars. Lors d'une journée perturbée par la pluie, les finalistes de Roland Garros ont battu l'Écossais Jamie Murray (ATP 32), frère d'Andy, et le Néo-Zélandais Michael Venus (ATP 25) 7-6 (7/4), 4-6, 10/8 au super tie-break.

"Ce fut très serré", a confié Joran Vliegen à Belga après la victoire. «"Nous ne sommes pas parvenus à nous créer d'occasions sur leur service. Cela signifiait donc qu'il fallait sortir le grand jeu dans les tie-breaks. Et c'est ce que nous avons réussi. Nous avons été menés 3-1 dans le super tie-break, mais nous sommes revenus grâce à de très bons retours. Il fallait aussi rester bien concentré, car il se mettait à pleuvoir et il y avait beaucoup de vent. Et c'est ce qui a fait la différence".

Il s'agit déjà de la sixième demi-finale cette année sur le circuit, et de la troisième dans un tournoi ATP 500, pour Sander Gillé et Joran Vliegen, encore finalistes dimanche dernier à Hambourg. Les Limbourgeois retrouveront désormais samedi les Argentins Maximo Gonzalez (ATP 33) et Andres Molteni (ATP 27).