Elise Mertens aisément en quarts de finale du double de tennis WTA 500 d'Abou Dhabi

Elise Mertens, 5e mondiale en double, et Belinda Bencic (WTA 109 en double) ont effacé au premier tour un duo composé de la Polonaise Alicja Rosolska et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe, sur le score sans appel de 6-1, 6-1. La partie a duré moins d'une heure (56 minutes).

Pour une place dans le dernier carré, la Belge, 27 ans, et la Suissesse, 25 ans, affronteront soit l'Américaine Nicole Melichar-Martinez et l'Australienne Ellen Perez soit la Japonaise Shuko Aoyama et la Taïwanaise Hao-Ching Chan

Lundi, Kirsten Flipkens (WTA 35), qui fait la paire avec l'Allemande Laura Siegemund (WTA 23), s'était aussi imposée lundi au premier tour contre l'Américaine Bethanie Mattek-Sands et l'Indienne Sania Mirza 6-3, 6-4.

En quarts de finale, Flipkens, 37 ans, et Siegemund, 34 ans, affronteront pour une place dans le dernier carré soit le duo formé par la Brésilienne Luisa Stefani et la Chinoise Zhang Shuai, soit la paire composée de la Kazakhe Anna Danilina et l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok, têtes de série N.2.