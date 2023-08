Elise Mertens battue encore au premier tour par Daria Kasatkina

Une semaine après sa défaite face à la même adversaire au tournoi WTA 500 de Washington, Elise Mertens (WTA 29) avait l'occasion de prendre sa revanche. Elle n'y est pas parvenue s'inclinant mardi 6-4 et 6-2 face à la Russe Daria Kasatkina (WTA 14/N.10) au premier tour du tournoi de tennis WTA 1000 de Montréal au Canada, joué sur dur et d'une dotation de 2.7488.468 dollars. La Limbourgeoise avait atteint le 2e tour l'an dernier.

Lundi, la rencontre avait été interrompue par la pluie après 42 minutes alors que le score était de 4-4 (30-30). À la reprise de la rencontre, Mertens a été prise à la gorge et a concédé les sept premiers jeux se retrouvant menée 6-4 et 5-0. Elle sauva l'honneur, pris ensuite la mise en jeu de son adversaire avant de devoir finalement s'incliner à la 2e balle de match. Au total le match aura duré 1 heure et 37 minutes.

Kasatkina, 26 ans, s'était imposée 6-3 et 7-5 dans la capitale fédérale américaine. La joueuse russe coachée par Philippe Dehaes mène 6-2 dans ses confrontations avec la Limbourgeoise âgée de 27 ans.