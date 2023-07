Elise Mertens file en demi-finales du double dames

Elise Mertens (WTA 8 en double) et sa partenaire australienne Storm Hunter (WTA 7), qui composent la 3e tête de série au tournoi de Wimbledon, ont aisément obtenu leur billet pour les demi-finales du double dames. Elles ont éliminé les invitées britanniques Naiktha Bains (WTA 173) et Maia Lumsden (WTA 178) en deux manches 6-2 et 6-1 après 1h11.