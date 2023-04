Elise Mertens passe le premier tour en double, pas Kirsten Flipkens

Elise Mertens, 17e mondiale en double, et Storm Hunter (11e) ont battu en entrée de tableau la Russe Daria Kasatkina (WTA 8 en simple, 1039e en double) et l'Italienne Martina Trevisan (WTA 20 en simple, 244e en double) sur un double 6-3 en 1 heure et 14 minutes de jeu.

En 8es de finale, le duo australo-belge, 4e tête de série, sera opposé à la Roumaine Monica Niculescu (WTA 42 en double) et à la Japonaise Makoto Ninomiya (WTA 47).