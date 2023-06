Elise Mertens passe le premier tour en double

Elise Mertens (WTA 7 en double) et sa partenaire la Néerlandaise Demi Schuurs (WTA 13) se sont qualifiées pour le deuxième tour (quarts de finale) du double du tournoi de tennis WTA 250 de Rosmalen, disputé sur gazon et doté de 259.303 dollars, lundi aux Pays-Bas.

Mertens et Schuurs, qui sont classées première tête de série à Bois-le-Duc, n'ont dû s'employer que 63 minutes avant de prendre le meilleur sur l'Américaine Ashlyn Krüger (WTA 107) et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe (WTA 38) 6-2 et 6-2.

En quarts de finale, Mertens et Schuurs rencontreront la Géorgienne Oksana Kalashnikova (WTA 49) et la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 80) qui ont éliminé la paire néerlandaise Lesley Pattinama Kerkhove (WTA 363)/Bibiane Schoofs (WTA 97) en deux sets 6-2 et 6-4 lors de leur match du premier tour.