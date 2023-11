Fin de saison et pas d'Australian Open en janvier 2024 pour Alison Van Uytvanck

Alison Van Uytvanck (WTA 304) ne jouera plus cette saison. C'est Ann Devries, sa coach, qui l'a confié à Belga vendredi soir alors que la Brabançonne n'a plus pu disputer le moindre match depuis son abandon au premier tour du tournoi ITF W60 sur dur en salle d'Hambourg, doté de 60.000 dollars, le 17 octobre dernier. Atteinte d'un lumbago, la native de Vilvorde, 29 ans, n'est toujours pas remise.

"Alison continue malheureusement à souffrir du dos au point que nous avons dû nous résoudre à mettre un terme à sa saison", a expliqué Ann Devries. "Elle ne jouera plus de tournoi en cette fin d'année. Et elle n'entamera pas non plus la saison 2024 en Australie comme nous l'avions un temps espéré."

Alison Van Uytvanck avait repris la compétition début octobre à l'occasion du tournoi ITF de Reims, qu'elle a remporté. L'ancienne quart de finaliste à Roland Garros, en 2015, y avait effectué son grand retour après huit mois d'absence à la suite d'une double hernie dans le bas du dos. Elle n'avait plus joué depuis sa défaite contre la Croate Petra Martic au deuxième tour du tournoi WTA 250 de Linz, le 9 février.