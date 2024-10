Fritz se devait de bien servir contre Goffin "car c'est un incroyable relanceur"

"Je trouve que je sers très bien depuis le début de la semaine, et particulièrement dans le match contre Rune et celui-ci", a-t-il confié après sa qualification. "Je n'avais pas le choix. Les services qui pourraient être bons contre un autre joueur ne fonctionneraient pas nécessairement contre quelqu'un comme Goffin. Une des choses dont je me souviens à son sujet, c'est qu'il est un incroyable relanceur. Des services que je ne vois pas revenir, reviennent contre lui. Il fallait donc que je sois au top et très agressif, même avec ma deuxième balle."

C'est la cinquième fois que Taylor Fritz se hisse en demi-finale d'un Masters 1000, et la deuxième de l'année après Madrid. Un résultat qui pourrait bien être décisif pour lui dans la course à une qualification pour les ATP Finals à Turin, alors qu'il défiera ce samedi le vainqueur du duel entre le Serbe Novak Djokovic (ATP 4) et le jeune Tchèque Jakub Mensik (ATP 65).