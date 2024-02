Gauthier Onclin arrache la victoire au tie-break et se qualifie pour le deuxième tour

La partie a été des plus disputées. Onclin a pris la main dans la première manche grâce à deux breaks contre un seul pour son adversaire. Mais Fonio est revenu ensuite en convertissant ses deux opportunités sur le service adverse pour égaliser. Dans le troisième set, Gauthier Onclin a dû batailler en écartant six balles de break sur ses deux premiers jeux de service. Il a finalement perdu son engagement en fin de manche, mais a écarté deux balles de match avant de contre-breaker dans la foulée, et forcer ainsi le tie-break.

Au bout du suspense, Gauthier Onclin a triomphé sur sa première balle de match. Il rejoint ainsi le 2e tour où il jouera contre le vainqueur de la rencontre entre l'Australien Adam Walton (ATP 153/N.3) et l'invité indien SD Prajwal Dev (ATP 595).