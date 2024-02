Gérald Moretti sur la fin de sa collaboration avec Wickmayer: "Nous n'étions plus alignés"

Gérald Moretti a donné plus de détails, lundi soir, sur les raisons qui ont mis fin à sa collaboration avec Yanina Wickmayer (WTA 83). Le Bruxellois, 31 ans, qui travaillait depuis un peu moins de deux ans avec l'Anversoise, 34 ans, avait annoncé samedi via son compte Instagram qu'il ne serait désormais plus son coach sans fournir de véritable explication.