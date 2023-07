Gérard, battu par Hewett le numéro 2 mondial : "Je n'ai pas réussi à imposer mon jeu"

Déception pour Joachim Gérard mercredi à Wimbledon, dans l'épreuve en fauteuil roulant. Le Brabançon, 34 ans, vainqueur en 2021 à Londres et demi-finaliste l'an dernier, a été éliminé 6-3, 6-4 dès son entrée en lice par Britannique Alfie Hewett, 25 ans, numéro 2 mondial, sacré à l'Open d'Australie en janvier et finaliste à Roland Garros.

"J'ai disputé un match moyen, où j'ai eu des opportunités, mais je les ai gâchées", a expliqué Joachim Gérard, 4e mondial. "Je me suis toutefois bien battu, j'ai essayé de ne rien lâcher, mais je n'ai pas réussi à imposer mon jeu. Et contre un joueur du top mondial, cela se paie cash. Je n'ai que rarement pu être dominateur, ce qui sur gazon est évidemment crucial. Et lors des moments où cela a été le cas, je n'ai pas pu en profiter. J'ai eu plusieurs balles de break dans le deuxième set que je n'ai pas concrétisées. Et c'est ce qui fait mal".

"Ce tournoi a été trop court, malheureusement, mais il faut continuer à travailler. Il y a eu des bonnes choses et il faut s'appuyer dessus. Je ne suis pas loin du Joachim qui a gagné ici à Wimbledon. Je l'ai d'ailleurs montré lors d'autres tournois. Simplement, il faut que j'affiche plus de constance. Et c'est ce que j'essaie de travailler à l'entraînement. Il y a encore de beaux rendez-vous qui m'attendent, comme l'US Open et le Masters, et je vais tout faire pour y briller".