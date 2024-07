Gérard reste avec "la frustration du travail à moitié accompli" contre le numéro 1 mondial

"J'ai livré un bon match", a expliqué Joachim Gérard, 6e mondial. "Il y a eu des bonnes choses. Le service a bien fonctionné, notamment. Il m'a rapporté pas mal de points. C'est positif. Simplement, je ne suis pas parvenu à concrétiser mes opportunités. Et contre le numéro 1 mondial, cela se paie cash. Je l'ai senti stressé au début et j'aurais dû en profiter. Après, c'est devenu plus difficile. 6-3, 6-3, ce n'est pas un mauvais score, mais cela me laisse de la frustration du travail à moitié accompli. J'aurais pu faire mieux. La différence, c'est qu'il a été plus solide aux moments importants. Quand il a une balle facile, il fait le point, alors que de mon côté, ce n'est pas toujours le cas".

"Le calendrier est très pauvre en tournois, ce qui fait que je ne pourrai plus en disputer avant les Jeux. Là, je vais prendre deux semaines de repos, puis me préparer. Je m'entraînerai principalement en Belgique, avec un stage en Espagne, mi-août. Les coups sont là, je le remarque à l'entraînement, mais je dois arriver à me relâcher un peu plus et à être plus efficace quand j'ai des occasions".