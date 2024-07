Gillé et Vliegen : "Aller dans l'idée de gagner, comme toujours"

Sander Gillé et Joran Vliegen se rendent aux Jeux Olympiques de Paris en tant que candidats à une médaille après leur quarts de finale - et la finale de l'année dernière - à Roland-Garros. "Comme pour chaque tournoi, nous y allons avec l'idée de gagner", a déclaré Gillé. "Nous verrons ce que donne le tirage au sort. Il y a des duos dangereux, mais je pense que nous faisons certainement partie des meilleurs, donc l'ambition est d'aller loin."

La familiarité avec Paris, y compris les excellents résultats à Roland-Garros, est un avantage, reconnait le duo de double, mais les Jeux restent légèrement différents d'un tournoi du Grand Chelem. "Nous pouvons y faire de bons résultats, mais le cadre sera différent", affirme Vliegen. "Des couleurs et des personnages, une atmosphère différente,… ce sera quelque chose d'unique à vivre."

Selon leurs propres dires, Gillé et Vliegen n'ont pas de préférence pour le tirage au sort. "Il n'y a certainement pas de 'démarrage tranquille' possible, parce que tous les participants sont des joueurs de haut niveau", estime Gillé. "Il faudra se mettre dans le bain directement et jouer cinq matchs de haut niveau pour remporter la médaille d'or."