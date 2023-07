Gillé-Vliegen : "Chouette de rejouer si vite un Grand Chelem après Roland-Garros"

Sander Gillé (ATP 24) et Joran Vliegen (ATP 25) vont tenter de continuer sur la lancée de leur brillant parcours à Roland-Garros alors qu'ils effectuent leur retour à Wimbledon en tant que duo. Tête de série n°12 du tableau, les Limbourgeois affronteront au premier tour le Serbe Laslo Djere et l'Australien Christopher O'Connell.

"Nous sommes très enthousiastes", a confié Sander Gillé à Belga. "Je n'avais pour ma part pas pu jouer l'an dernier, car j'étais blessé. Wimbledon reste un tournoi particulier. Nous nous sommes entraînés pour la première fois hier et le cadre est toujours aussi chatoyant. C'est chouette de rejouer si vite un Grand Chelem après Roland-Garros. Djere et O'Connell sont deux joueurs de simple qui ne jouent quasiment jamais en double, mais nous devons rester sur nos gardes, car nous ne savons pas comment ils vont se comporter. Il faudra les annihiler par du vrai double."

"La préparation n'a pas été fantastique. Nous avons perdu au premier tour à Halle, certes contre les futurs vainqueurs (NdlR : le Brésilien Melo et l'Australien Peers) et gagné un seul match à Majorque, mais nous espérons avoir un nouveau pic de forme ici", a poursuivi le droitier de Hasselt. "Nous étions d'ailleurs dans une situation un peu similaire avant Roland-Garros. Le gazon n'est pas notre meilleure surface, car nous jouons beaucoup du fond lors d'autres tournois. Nous n'avons pas la meilleure volée du circuit, mais nous servons tous deux très bien et notre niveau général est très bon. Nous sommes également têtes de série pour la première fois depuis un petit temps. Donc, tout est possible."