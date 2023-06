Gillé-Vliegen, qui défient Dodig-Krajicek en finale : "Une somptueuse affiche"

Sander Gillé (ATP 40) et Joran Vliegen (ATP 41) vont tenter ce samedi à Roland-Garros de remporter ensemble le premier titre du Grand Chelem de leur carrière. Sur le Court Philippe-Chatrier, après la finale du simple dames, les Limbourgeois se mesureront au Croate Ivan Dodig (ATP 8) et à l'Américain Austin Krajicek (ATP 5), têtes de série n°4 du tableau, finalistes l'an dernier.

"C'est l'un des meilleurs duos au monde", a confié Sander Gillé à Belga. "Ils avaient même eu balle de match l'an dernier en finale si je me souviens bien. Dodig a énormément d'expérience. Et Krajicek est très bon aussi. Nous ne les avons encore jamais battus, mais ce n'est peut-être pas une mauvaise chose, car nous avons souvent montré par le passé être capables de créer l'exploit contre les meilleurs. Bref, toute la pression sera sur les épaules. Ils voudront ce titre cette fois-ci. Il faudra essayer d'être serein et bien concentré pour afficher le meilleur niveau possible, mais c'est une somptueuse affiche et je m'en réjouis."

Joran Vliegen, lui, a déjà disputé une finale en Grand Chelem, et à Roland-Garros. C'était l'an dernier, en double mixte, aux côtés de la Norvégienne Ulrikke Eikeri. Il s'était incliné contre la Japonaise Ena Shibahara et le Néerlandais Wesley Koolhof.