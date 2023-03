Gilles Arnaud Bailly battu en trois sets par la première tête de série

Gilles Arnaud Bailly a été éliminé au premier tour du tournoi de tennis Challenger de Gérone, joué sur terre battue et doté de 73.000 euros, mardi en Espagne.

Vainqueur du tournoi ITF d'Antalya dimanche dernier, sa première victoire chez les professionnels, Bailly, 974e mondial et bénéficiaire d'une invitation, s'est incliné en trois sets 3-6, 6-4, 6-3 contre l'Argentin Pedro Cachin, 63e mondial et tête de série N.1, au terme d'un long combat de 2 heures et 21 minutes.

Bailly, ancien N.1 mondial chez les juniors, était le seul joueur belge présent à Gérone.