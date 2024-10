Gillé/Vliegen, Michael Geerts, Zizou Bergs et Alexander Blockx entrent en lice mardi

Sander Gillé et Joran Vliegen, qui partagent la 31e place mondiale au classement ATP du double, débuteront leur tournoi, qui est doté de 690.315 euros, dans l'après-midi, mais pas avant 16h00. Classés 3e tête de série, ils rencontreront les Français Manuel Guinard et Grégoire Jacq (ATP 70 et 62 en double) pour une place en quarts de finale.

Zizou Bergs (ATP 69) jouera ensuite (pas avant 18h30) son premier tour en simple face à l'Argentin Facundo Diaz Acosta (ATP 67). En cas de victoire, le Limbourgeois retrouvera un autre Argentin, Sebastian Baez (ATP 27), 4e tête de série à Anvers, en huitièmes de finale.