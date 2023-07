Goffin battu pour la 3e fois par Rublev: "Le troisième set fut le tournant du match"

"Ce fut une belle bagarre", a-t-il confié à Sporza après sa défaite. "Rublev est tout simplement très fort sur gazon. Au fur et à mesure, j'ai commencé à mieux absorber ses frappes puissantes, mais dans le troisième set, il s'est lui-même mis à hausser son niveau. J'ai perdu l'ascendant que j'avais et il a sorti quelques coups remarquables. Ce troisième set fut le tournant du match. Je jouais vraiment bien, mais il m'a malheureusement filé entre les doigts."

C'est la troisième fois que David Goffin s'incline contre Andrey Rublev en trois confrontations, et la troisième fois en Grand Chelem, après ses défaites à l'US Open en 2017 et l'Open d'Australie en 2020. Il devra du coup encore patienter pour retrouver une place dans le top 100, même s'il a montré dans l'enceinte du All England Club qu'il en avait toujours le niveau.