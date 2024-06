Goffin dans le Top 100 avant les qualifs de Wimbledon: "Beaucoup de confiance en plus"

"C'est simplement la conséquence du niveau de jeu que j'affiche", a-t-il confié. "Je ne me focalise pas sur le classement, mais sur le travail à accomplir pour être le plus performant possible lors de chaque match. C'est ce à quoi je me suis attelé depuis quelques mois et je suis content de voir que cela porte déjà ses fruits. Cela a été dur de sortir du Top 100, mentalement, pour la confiance. On se met à douter et il faut s'accrocher. Heureusement, j'ai pu compter sur le soutien de ma famille. Et là, je suis de retour."

Ce titre tombe également à point nommé pour David Goffin alors qu'il devra entamer à partir de lundi les qualifications de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem du calendrier, qu'il espère disputer pour la 10e fois de sa carrière.