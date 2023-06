Greet Minnen éliminée en quarts de finale du double

Le parcours de Greet Minnen à Roland-Garros a pris fin en quarts de finale du double dames mardi sur le court Simonne-Mathieu. La Campinoise, 56e mondiale en double, et sa partenaire la Hongroise Anna Bondar (WTA 47) ont été éliminées 6-2 et 6-4 en 1 heure et 41 minutes par les Américaines Coco Gauff (WTA 3) et Jessica Pegula (WTA 2), classées 2e tête de série sur la terre battue parisienne où se dispute ce deuxième tournoi du Grand Chelem de tennis de la saison.

Menées rapidement 5-1 (27 minutes), Minnen/Bondar ont mieux terminé le set (6-2 en 37 minutes sur une double faute de Minnen) ce qui leur a permis de bien entamer le second. Elles ont d'emblée pris le service de Gauff, qui défiera la N.1 mondiale Iga Swiatek en quarts de finale du simple mercredi, et ont confirmé leur avantage 1-3 et 2-4. La Floridienne et la New Yorkaise ont alors réagi. Elles égalisaient à 4-4, à la 4e balle de break sur le service de la Belge. Gauff/Pegula n'ont pu conclure deux balles de match à 5-4 mais arrachaient le jeu décisif à 5-6 sur la mise en jeu de Minnen. Il tourna court et les favorites obtenaient sans difficulté leur billet pour la demi-finale (7/2).

Les Américaines, finalistes l'an dernier à Roland-Garros, avaient déjà sorti Minnen/Bondar au même stade du tournoi en 2022 (6-4, 4-6 et 6-4).