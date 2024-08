Greet Minnen s'impose face à la 43e joueuse du monde et file au 2e tour

Greet Minnen, 70e mondiale, a franchi avec succès le premier tour du simple de l'US Open de tennis, lundi sur le court N.8 de Flushing Meadows à côté de New York, s'offrant le scalp d'une joueuse du top 50.

La Campinoise de 27 ans a en effet battu la Polonaise Magdalena Frech, 43e mondiale, 26 ans, qu'elle n'avait jamais rencontrée. La partie s'est achevée en deux manches sur la marque de 7-5, 7-5 au bout d'une heure et 52 minutes de jeu.

La Belge breakera encore Frech sur les deux premières remises en jeu de la Polonaise dans le second set pour mener 4-0. Magdalena Frech alignera ensuite quatre jeux d'affilée pour revenir à hauteur de son adversaire qui arrêtait l'hémorragie pour mener 5-4.

Greet Minnen breakait une nouvelle fois son adversaire dans le 12e jeu pour obtenir sa qualification pour le 2e tour sur sa première balle de match.

Frech jouait son 4e US Open et avait joué le 2e tour l'an dernier après deux éliminations d'entrée de tournoi en 2019 et 2022.