Grigor Dimitrov se défait d'Alexander Zverev et rejoint Jannik Sinner en finale

Dimitrov, 12e mondial et tête de série N.11, s'est imposé en trois sets 6-4, 6-7 (4/7), 6-4 contre Zverev, 5e mondial et tête de série N.4 au bout de 2 heures et 37 minutes de jeu. Le Bulgare, 32 ans, se qualifie pour la 20e finale de sa carrière, la deuxième cette saison après celle remportée à Brisbane. Il tentera de remporter le 10e titre de sa carrière, le deuxième dans un Masters 1000 après Cincinnati en 2017.

Dimitrov, qui retrouvera le top 10 mondial lundi, affrontera en finale l'Italien Jannik Sinner, N.3 mondial et tête de série N.2, qui a dominé le Russe Daniil Medvedev, N.4 mondial et tête de série N.3. Sinner, 22 ans, disputera sa troisième finale en Floride après celles perdues en 2021 et 2023. Il visera un 13e titre en carrière, le troisième cette saison après l'Open d'Australie et Rotterdam. L'Italien compte une victoire en Masters 1000 à son palmarès: à Toronto en 2023.