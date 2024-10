Les images sont terribles: l'académie de Rafael Nadal frappée par de terribles inondations en Espagne

C'est une bien triste nouvelle qui nous vient de Majorque. Depuis quelques années, on y retrouve les installations de l'académie de Rafael Nadal, qui a formé certains grands joueurs du circuit actuel, comme Carlos Alcaraz, Casper Ruud ou encore Jaume Munar. Le site est très bien équipé, mais dimanche soir, des pluies torrentielles sont venues perturbés le calme qui y reignait.

Des torrents d'eau et de boue ont frappé les lieux. Lundi, les gérants n'ont pu que constater les dégâts. Tout est sous eau, les stades, les terrains, les salles de fitness, tout. Les opérations de nettoyage ont débuté, mais dureront encore un bon moment. Il faudra ensuite évaluer les dégâts et mener les éventuels travaux. "Un grand merci à tous pour vos messages d'affection et d'inquiétude suite à l'énorme orage que nous avons subi hier soir. L'important est que nous allons tous bien et que nous travaillons intensément pour pouvoir retrouver au plus vite une vie normale à l'académie. Merci aux pompiers de Majorque, aux services d'urgences et aux équipes d'entretien pour votre effort, ainsi qu'à tous ceux qui nous ont aidés !", a communiqué l'académie sur ses réseaux sociaux.

Une bien triste nouvelle pour les joueurs et le personnel qui fait vivre cette grande académie de tennis.