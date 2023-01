Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine demande à l'Open d'Australie d'interdire de stade le père de Djokovic

(Belga) L'ambassadeur d'Ukraine à Canberra a exigé vendredi des organisateurs de l'Open d'Australie qu'ils retirent l'accréditation du père du tennisman serbe Novak Djokovic, qui a été filmé avec des supporteurs brandissant des drapeaux pro-russes.

"Il devrait se voir retirer son accréditation. C'est à Novak et à son équipe de prendre en main et de régler ceci", a déclaré à l'AFP l'ambassadeur, Vasyl Myroshnychenko. M. Myroshnychenko a également appelé Novak Djokovic, qui s'apprêtait à affronter vendredi l'Américain Tommy Paul en demi-finale du tournoi, à s'excuser personnellement et à clarifier sa position sur l'invasion russe de l'Ukraine. "Il est important que Novak aborde cette situation", a-t-il souligné. "Il devrait s'excuser pour ce qui s'est passé et condamner l'invasion russe en Ukraine". Jeudi, une vidéo postée sur un compte YouTube australien pro-russe a montré Srdjan Djokovic, le père du joueur, posant à l'extérieur du stade en compagnie d'un homme tenant un drapeau russe avec le visage de Vladimir Poutine. La vidéo était légendée: "Le père de Novak Djokovic fait une déclaration politique audacieuse". Des journalistes sportifs serbes ont confirmé qu'il s'agissait bien de Djokovic-père. Un autre homme a été photographié par l'AFP à l'intérieur du stade pendant un match de Djokovic avec un T-shirt portant le symbole russe pro-guerre "Z". L'organisateur du tournoi, Tennis Australia, a fait savoir jeudi qu'il continuerait à travailler avec la sécurité pour faire respecter les règles d'entrée, sans mentionner directement l'incident avec le père de Djokovic. Les spectateurs sont interdits de drapeaux russes ou bélarusses lors du tournoi. (Belga)