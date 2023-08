Jannik Sinner et Alex De Minaur en finale pour un 8e titre en carrière

L'Italien Jannik Sinner, 8e mondial et l'Australien Alex de Minaur, 18e joueur du monde, se sont qualifiés samedi pour la finale du Masters 1000 de tennis de Toronto, une épreuve jouée sur surface dure et dotée de 6,6 millions de dollars, en balayant respectivement l'Américain Tommy Paul (ATP 14) et l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 37) samedi en demi-finales.