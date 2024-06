Jasmine Paolini se qualifie aussi pour la finale en double dames

Paolini (WTA 26 en double) et Errani (WTA 28 en double), qui forment la paire tête de série N.11, ont battu en trois sets 1-6, 6-4, 6-1 en 2 heures et 1 minute le duo composé par l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 80 en double) et la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (WTA 140 en double).

En finale, les Italiennes affronteront la paire tête de série N.5 composée par l'Américaine Coco Gauff (WTA 21 en double/WTA 3 en simple) et la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 11 en double) qui s'est imposée contre les Américaines Caroline Dolehide et Desirae Krwaczyk, têtes de série N.8, en trois sets 5-7, 6-4, 6-2 et 1 heure et 58 minutes.