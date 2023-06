Jelena Ostapenko bat Barbora Krejcíkova en finale

Jelena Ostapenko a remporté le tournoi WTA 250 de Birmingham, épreuve sur gazon dotée de 259,303 dollars, dimanche en Grande-Bretagne. La Lettone, 17e mondiale et tête de série N.2, a battu la Tchèque Barbora Krejcíkova, 12e mondiale et tête de série N.1, 7-6 (7/4), 6-4 en finale de ce tournoi de préparation à Wimbledon, le troisième tournoi du Grand Chelem qui débute dans une semaine.

Ostapenko, lauréate de Roland-Garros en 2017 et demi-finaliste à Wimbledon l'année suivante, a enlevé dimanche son 6e titre WTA, le premier cette année et le second sur gazon après Eastbourne en 2021.

Barbora Krejcíkova, lauréate à Roland-Garros en 2021, voit son compteur bloqué à six titres, elle qui s'était imposée à Dubaï cette année.