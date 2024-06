Jeline Vandromme première lauréate belge depuis Dominique Monami en 1991

Vandromme est la première joueuse belge lauréate du tournoi carolo depuis 33 ans et Dominique Monami qui a inscrit son nom au palmarès en 1991. Depuis lors, trois Belges Kim Clijsters en 1998, An-Sophie Mestach en 2010 et Kimberley Zimmermann en 2012 avaient elles été battues en finale de ce tournoi.

La Brugeoise de 16 ans, 27e mondiale chez les juniors et tête de série N.2, n'a laissé aucune chance à la Tchèque Tereza Krejcova (ITF 87) qu'elle a dominée 6-1, 6-1.

Jeline Vandromme, sacrée championne d'Europe juniors et vainqueure du Masters U16 l'année dernière, avait enlevé le titre en double vendredi. Associée à l'Américaine Kaitlyn Rolls, avec qui elle formait la tête de série N.1, elle a dominé en finale la Brésilienne Victoria Luiza Barros et la Néerlandaise Rose Marie Nijkamp 6-4 et 6-2.

Le Finlandais Oskari Paldanius (ITF 111), issu des qualifications, a remporté le simple jeunes gens. En finale, il a battu le Turc Atakan Karahan (ITF 43/N.7) 6-4, 6-3.

Karahan et le Sud-Coréen Hoyoung Roh (N.1) avaient enlevé vendredi le titre en double 6-3, 3-6 et 10/4 au super tiebreak aux dépens des Russes Timofei Derepasko et Egor Pleshivtsev (N.3).