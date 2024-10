Joachim Gerard qualifié pour le Masters de tennis en fauteuil

Gerard, 35 ans, participera au traditionnel tournoi de fin de saison pour la 10e fois de sa carrière. Le Brabançon wallon a remporté quatre fois le Masters en 2015 et 2016 à Londres puis en 2018 et 2019 à Orlando. Il l'a également gagné en double en 2014 aux côtés du Français Stéphane Houdet.

Gerard, 7e mondial, sera accompagné à Arnhem du Japonais Tokito Oda, N.1 mondial et champion paralympique, des Britanniques Alfie Hewett et Gordon Reid, l'Espagnol Martin de la Puente, l'Argentin Gustavo Fernandez, le Néerlandais Tom Egebrink et Houdet.