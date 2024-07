Joris De Loore se qualifie pour les quarts de finale

Le Brugeois affrontera le vainqueur du duel 100% français entre Quentin Halys (ATP 125) et Geoffrey Blancaneaux (ATP 269) pour une place en demi-finales.

De Loore, 192e mondial, s'est imposé en deux sets 6-4, 7-6 (9/7) contre l'Australien Omar Jasika (ATP 237). La rencontre a duré 1 heure et 41 minutes.

Plus tôt jeudi, Alexander Blockx, 306e mondial, a été éliminé au deuxième tour après une défaite en deux sets 6-3, 6-4 contre l'Argentin Andres Burruchaga, 148e mondial et tête de série N.3. L'ancien N.1 mondial chez les juniors avait fait son retour à la compétition au tournoi Challenger d'Amersfoort aux Pays-Bas la semaine dernière, après une absence de trois mois à cause d'une blessure à la cheville.