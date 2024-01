Kimberley Zimmermann débute l'année par une victoire

Kilmberley Zimmermann et sa partenaire la Néerlandaise Bibiane Schoofs se sont qualifiées pour le 2e tour du tournoi de tennis d'Auckland, une épreuve WTA 250 jouée sur surface dure, dotée de 267.082 dollars, lundi en Nouvelle-Zélande.

La Bruxelloise de 28 ans, 63e mondiale en double, et Schoofs (35 ans, WTA 78) ont éliminé la Britannique Samantha Murray Sharan et l'Américaine Sabrina Santamaria en deux manches 6-1 et 7-6 (7/3) après 1h20 de jeu.

Classées 3e tête de série, elles ont ainsi obtenu le droit de défier en quarts de finale la paire qui sortira lauréate du match Mccartney Kessler/Suzan Lammens (USA/P-B) - Carole Monnet/Alexandra Osborne (Fra/Aus).