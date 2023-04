Kimberley Zimmermann éliminée au premier tour du double

Kimberley Zimmermann, 37e mondiale en double, et sa partenaire Nadiaa Kichenok (WTA 57 en double) ont été battues par les Russes Erika Andreeva et Mirra Andreeva, respectivement 1138 et non classées en double, au premier tour du WTA 1000 de Madrid, vendredi. Elles se sont inclinées au super tie-break 6-7 (3/7), 7-6 (7/5), 10/1 en 1 heure et 56 minutes de jeu.