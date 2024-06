Kimberley Zimmermann sortie dès le premier tour du double

Ostapenko avait éliminé Greet Minnen (WTA 85) au premier tour du simple lundi 7-6 (7/3) et 6-1.

La paire francophone s'est inclinée nettement en 57 minutes, 6-1 et 6-2, devant la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 20 en double) et l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok (WTA 17 en double).

Il ne reste plus qu'Elise Mertens (WTA 33) comme Belge à Eastbourne. La N.1 belge, qui ne joue pas le double, a franchi le premier tour du simple mardi aux dépens de l'invitée britannique Yuriko Lily Miyazaki (WTA 148) 6-1 et 6-2. Elle sera opposée à l'Italienne Jasmine Paolini, 7e mondiale et tête de série N.3, récente finaliste de Roland-Garros, pour une place en quarts de finale.