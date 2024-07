Les doublés Roland-Garros - Wimbledon dans l'histoire

Il est également le neuvième joueur de l'ère Open à conserver son titre sur le gazon londonien.

Doublé Roland-Garros - Wimbledon:

. Rod Laver (Aus) en 1969

. Björn Borg (Suè) en 1978 et 1980

. Rafael Nadal (Esp) en 2008 et 2010

. Roger Federer (Sui) en 2009

. Novak Djokovic (Ser) en 2021

. Carlos Alcaraz (Esp) en 2024

Joueurs ayant conservé leur titre à Wimbledon:

. Rod Laver (Aus) vainqueur en 1968 et 1969

. John Newcombe (Aus) en 1970 et 1971

. Björn Borg (Suè) en 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980

. John McEnroe (USA) en 1983 et 1984

. Boris Becker (All) en 1985 et 1986

. Pete Sampras (USA) en 1993, 1994 et 1995, puis 1997, 1998, 1999 et 2000

. Roger Federer (Sui) en 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007

. Novak Djokovic (Ser) en 2014 et 2015, puis 2018, 2019, 2021 et 2022 (l'édition 2020 n'a pas eu lieu pour cause de covid)

. Carlos Alcaraz (Esp) en 2023 et 2024