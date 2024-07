Les tennismen belges partent aux Jeux avec une "ambition saine"

La sélection belge de tennis pour les Jeux Olympiques se prépare cette semaine pour Paris au centre sportif de Wilrijk. Zizou Bergs (simple messieurs), et Joran Vliegen et Sander Gillé (double messieurs) partiront aux Jeux avec une "ambition saine". "Beaucoup de choses dépendront du tirage des tableaux", estime le teamleader Bart De Keersmaeker.

Du côté des dames, aucune Belge ne s'est qualifiée. Greet Minnen était sur la liste de réservistes en cas de forfaits, mais elle n'a pas été retenue. "La date d'échéance est passée et Greet était à deux abandons de pouvoir participer", a expliqué De Keersmaeker. "C'est évidemment dommage, parce qu'elle était totalement prête au cas où. Elle va maintenant se concentrer sur sa saison sur dur et nous lui souhaitons le meilleur."

Les trois joueurs prendront le train mercredi matin pour Paris. "Comme cela nous arriverons dans l'après-midi et nous irons directement au village olympique", a déclaré de Keersmaeker. "Nous nous entrainerons également le soir même. Tout le monde est déjà en pleine forme et prêt pour le tournoi."

Les attentes sont surtout importantes pour le duo Vliegen et Gillé, étant donné que le tennis aux Jeux se déroule à Roland-Garros, où le duo avait atteint en double la finale l'année dernière et les quarts de finale cette année. Une médaille est un rêve accessible. "Cela dépendra du tirage au sort", a confié De Keersmaeker. "Mais la conviction est là et nous sommes convaincus de notre force. C'est un environnement très familier pour eux, mais le contexte est bien sûr différent de Roland-Garros. Pas seulement parce ce sont les Jeux, mais aussi parce que beaucoup de joueurs de simple de haut niveau participent également au double, et qu'il y a des paires qui ne jouent pas souvent ensemble. Il y a donc beaucoup de facteurs inconnus."