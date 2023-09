Medvedev et Djokovic s'affronteront en finale, comme en 2021

Daniil Medvedev et Novak Djokovic s'affronteront en finale de l'US Open de tennis comme en 2021 lorsque le Russe avait privé le Serbe du Grand Chelem.

Medvedev, troisième joueur mondial, a remporté 7-6 (7/3), 6-1, 3-6, 6-3 son spectaculaire bras de fer de 3h19 contre l'Espagnol Carlos Alcaraz, N.1 mondial et tenant du titre.

Medvedev disputera sa cinquième finale en Grand Chelem et visera un deuxième sacre, après sa victoire à New York en 2021. Mais il sait qu'un défi de taille l'attend. "Je joue contre un gars qui a 23 titres du Grand Chelem, et moi, un... Quand je l'ai battu ici, j'avais réussi à jouer mieux que moi-même. Je devrai le refaire, il n'y a pas d'autre solution."

Djokovic, 36 ans, a dominé l'Américain Ben Shelton (ATP 47), 20 ans, 6-3, 6-2, 7-6 (7/4). "Ce n'était pas facile de terminer ce match, mais je suis très heureux de l'avoir fait en trois sets", a résumé le Serbe. "Je ne voulais pas arriver au quatrième set. Il a une grosse puissance de feu, une puissance au service incroyable."

Djokovic s'offre une nouvelle chance d'égaler le record absolu de 24 titres du Grand Chelem établi par l'Australienne Margaret Court. "Je comprends que chaque finale de Grand Chelem est une nouvelle chance pour l'histoire, mais je ne pense pas trop à l'histoire, parce que lorsque j'ai fait cela ici (en 2021, ndlr), j'étais peut-être dépassé par l'événement et je n'étais pas à la hauteur", a indiqué le Serbe.