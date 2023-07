Medvedev fait plier Eubanks et Alcaraz domine Rune pour se rencontrer en demi-finales

Au terme d'un combat de presque trois heures (2h57) où il aura eu le mérite de ne pas perdre le fil, Medvedev affrontera en demi-finale le numéro un mondial, Carlos Alcaraz qui a dominé de son côté le Danois Hoger Rune, 6e mondial, en trois sets: 7-6 (7/3), 6-4 et 6-4 en 2 heures et 20 de match.

Alcaraz a ainsi remporté le premier quart de finale de Wimbledon disputé entre deux joueurs de moins de 21 ans dans l'ère Open (depuis 1968).

A 20 ans et 72 jours, Alcaraz est le plus jeune demi-finaliste à Wimbledon depuis Novak Djokovic en 2007 (20 ans également mais quelques jours de moins que lui: le Serbe est né le 22 mai et Alcaraz le 5 mai) et tentera de rejoindre sa deuxième finale en Grand Chelem après celle remportée l'an dernier à l'US Open.