Mertens dans le tableau final : "Pas mon meilleur niveau, mais je le garde pour la suite"

La numéro 1 belge, 27 ans, 37e mondial, a ainsi dû batailler pendant 2h56 pour venir à bout de la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (WTA 143), 25 ans, sur le score de 6-4, 2-6 et 6-4, au troisième et dernier tour des qualifications.

"Je suis très heureuse de m'en être sortie », a confié Elise Mertens. "Cela faisait longtemps que je n'avais plus dû disputer les qualifications. J'ai d'ailleurs appris via twitter que cela remontait à 2017, car je n'en avais pas souvenance. Le tableau est très relevé ici et je savais dès lors que ce ne serait pas une promenade de santé. Il a d'ailleurs fallu disputer trois matches en trois jours pour se qualifier. C'est tout dire. Et j'ai dû m'employer contre Ruse. Heureusement, ma cuisse a bien tenu. Elle était fort contractée à Abou Dhabi. J'avais le sentiment d'avoir un peu tiré sur la corde et il fallait que je prenne un ou deux jours de repos. Je suis contente d'avoir gagné ces trois matches et je me réjouis de ce qui m'attend. Ce n'était sans doute pas mon meilleur niveau, mais je le garde pour la suite", a-t-elle ajouté espérant monter en puissance.

La suite, justement, ce sera un premier tour ce mardi contre l'Américaine Danielle Collins, 42e mondiale. Il s'agira de la quatrième confrontation entre les deux joueuses, la Floridienne, 29 ans, menant par deux victoires à une suite à son succès 4-6, 6-4, 6-4 à Melbourne sur la route de sa finale à l'Open d'Australie en 2022.