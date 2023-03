Minnen et Wickmayer en quarts de finale du double

Greet Minnen et Yanina Wickmayer se sont qualifiées pour le deuxième tour (quarts de finale) du double du tournoi de tennis ITF de Trnava, épreuve sur surface dure dotée de 60.000 dollars, mercredi, en Slovaquie. Le duo belge, tête de série N.1, a battu 6-1, 2-6, 10/4 la Roumaine Ilona-Georgiana Ghioroaie et la Hongroise Amarissa Toth. La rencontre a duré 1 heure et 5 minutes.