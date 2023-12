Nouveau titre pour Bergs: "Je suis en train de devenir un joueur de plus en plus complet"

"Ce fut mon meilleur match du tournoi", a-t-il confié par la suite. "J'ai vraiment disputé un match très solide, plein également, car j'ai dû être bon dans de multiples aspects: la construction des points, le jeu de défense, les variations avec les amorties. Cela montre que je suis en train de devenir un joueur de plus en plus complet. C'est donc très positif. Et c'est aussi ce qui a fait la différence aujourd'hui, car il y avait pas mal de vent et qu'en raison d'une petite blessure, je ne pouvais pas servir comme je le souhaitais."

Il s'agit du 3e titre cette saison dans un tournoi Challenger pour Zizou Bergs, le 7e de sa carrière. Le natif de Lommel termine l'année en force après s'être imposé il y a tout juste deux semaines à Drummondville au Canada.