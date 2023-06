Novak Djokovic : "Ce n'est pas fini, mais c'est un rêve pour moi d'entrer en finale"

Interrogé sur le court par Alex Corretja après sa victoire en demi-finale à Roland-Garros face à Carlos Alcaraz 6-3, 5-7, 6-1, 6-1, Novak Djokovic a évoqué les problèmes physiques de son adversaire: "D'abord je dois dire que Carlos n'a pas eu de chance. Vraiment, c'est la dernière chose que l'on souhaite: avoir des crampes ou des problèmes physiques en fin de Grand Chelem. Je lui souhaite de revenir bientôt. Je le lui ai dit. Il est encore jeune et pourra gagner ce tournoi de nombreuses fois. C'est un magnifique compétiteur et il est en plus très sympa. Il ne savait pas s'il devait abandonner ou continuer. Merci à lui d'être resté sur le court".